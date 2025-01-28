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AK Parti Sinop İl Teşkilatı Yeni Yönetimi İlk Toplantısını Yaptı

AK Parti Sinop İl Teşkilatı Yeni Yönetimi İlk Toplantısını Yaptı
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AK Parti Sinop İl Teşkilatı, 18 Ocak'ta gerçekleşen olağan kongre sonrası yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Sinop'ta 18 Ocak'ta gerçekleşen olağan kongre sonrası AK Parti Sinop İl Teşkilatı Yeni Yönetimi, ilk toplantısını yaptı.

AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri il binasında bir araya geldi. Tüm birimlerin yetkili ve üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Üçüncüoğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Üçüncüoğlu, "8. Olağan İl Kongremizin ardından büyük bir heyecanla ilk yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Rabb'im yolumuzu kolaylaştırsın, yeni hizmetlere, yeni başarılara vesile kılsın. Tüm dava ve yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sinop'umuza, hemşehrilerimize, partimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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