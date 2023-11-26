AK Parti Siirt İl Teşkilatı Temayül Yoklaması Yaptı

Ak Parti Siirt İl Teşkilatınca, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması yapıldı.

Parti binasında düzenlenen temayül yoklamasında delegeler oylarını kullandı.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, gazetecilere, temayül yoklamasının büyük bir heyecanla gerçekleştiğini söyledi.

İl merkezi ve 6 ilçe için delegelerin sandık başına gittiğini belirten Öz, "Saat 16.00 itibarıyla temayül tamamlandı. AK Parti hem teknolojiyi kullanma hem de delegelerin görüşlerini alma yönünden Türkiye'deki tek lider parti. E-temayülü 81 ilde yapmamıza rağmen hiçbir sorun yaşamadan sistemimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç??????? da temayüle yoğun bir katılım sağlandığını belirtti.