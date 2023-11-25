AK Parti Serik İlçe Başkanlığı Aday Adaylarıyla Buluştu

AK Parti Serik İlçe Başkanlığı yönetimi, yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan partililerle buluştu. İlçe başkanı Hasan Yıldırım, aday adaylarının projelerini anlattığını belirtti ve birlik beraberlik içerisinde çalışacaklarını vurguladı.

Ak Parti Serik İlçe Başkanlığı yönetimi, yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan partililerle buluştu.

İlçe başkanı Hasan Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, buluşmada aday adaylarının projelerini anlattığını belirtti.

Yıldırım, yerel seçimlerde birlik beraberlik içerisinde çalışacaklarını, kaliteli ve kariyerli aday adaylarının bulunduğunu kaydetti.

Yerel seçimlerde AK Partili adayın kazanacağına inandığını aktaran Yıldırım, "10 yıldır ilçemiz AK Parti ile yönetiliyor. Çıta artık yükseldi. Gerçekten çok güzel hizmetler yapıldı. Önümüzdeki süreçte de bu hizmetler devam edecek. İlçemiz turizmin göz bebeği." dedi.