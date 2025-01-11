AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı'ndan Gazetecilere Destek
Serdar Kısaağa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde ilçede düzenlenen etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. Kısaağa, gazetecilerin ülkede barış ve huzurun sağlanmasında önemli bir rolü olduğunu ifade etti.
AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Kısaağa ve ilçe teşkilat üyeleri, ilçede bir restoranda düzenlenen etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi.
Burada konuşma yapan Kısaağa, görevini hakkıyla yapan gazetecilerin ülkede barış, huzur ve güven ortamının oluşmasında faydalı olduğunu belirtti.
Serdar Kısaağa, gazetecilerin dile getirdiği sorunları dikkatle dinlediklerini dile getirerek, çözüm konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ve her zaman basının yanında olacaklarını ifade etti.