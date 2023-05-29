AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı: 'Kaybedeni Olmayan Seçimler'

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri için 'kaybedeni olmayan seçimler' ifadesi kullandı. Partinin yatırımlar ve hizmetlerle Seferihisarlılar'ın karşısına çıkacağını belirtti.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri için 'kaybedeni olmayan seçimler' ifadesi kullanan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti'nin Seferihisarlılar'ın karşısına yatırımlar ve hizmetlerle çıkacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanmasının ardından, konuyla ilgili ilk açıklama AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'dan geldi. Başkan Ahmet Aydın, Seferihisarlıların karşısına yine yatırımlar ve hizmetlerle çıkacaklarını vurgularken, "14 Mayıs ve 28 Mayıs Türkiye için bir demokrasi şöleni oldu. Bu seçimler kaybedeni olmayan seçimler. Türkiye Yüzyılı'na herkesin kazanacağı 14 ve 28 Mayıs seçimleri ile giriyoruz" dedi.

Türkiye'nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirten Başkan Aydın, "Milletimiz 14 Mayıs seçimlerinde ortaya koyduğu irade ile AK Parti birinci parti olurken, meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakına verdi. Gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güven tazelerken, bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yapma yetkisini halkımızdan almıştır. AK Parti, talimatı yalnız milletinden alan ve milletimizin huzur ve mutluluğu için gece gündüz demeden canla başla çalışan kadrolara sahiptir. 28 Mayıs Türkiye Yüzyılı için önemli bir milat olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimize söz verdiğimiz her bir projeyi tek tek hayata geçireceğiz. Bu iki seçimde kimse kaybetmedi ülkemiz ve Seferihisar'ımız kazandı" dedi.

"Kazanan istikrar olmuştur"

Ahmet Aydın, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin galibi milletimizdir. Sandıktan birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz, Türkiye'nin ve Seferihisar'ın aydınlık yarınları, 21 yılın kazanımları çıkmıştır. Kazanan istikrar olmuştur. Ülkemiz, milletimiz, Seferihisar'ımız olmuştur. Milletimize, ülkemize ve Seferihisar'ımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Aydın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde Seferihisar, tarihinin en büyük yatırımlarına ve hizmetlerine tanık oldu. Bu hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı Seferihisar'ın da yüzyılı olacak. Cumhurbaşkanımıza oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri hem ülkemizde hem Seferihisar'da Türkiye'mize yakışır bir şekilde gerçekleşti. Bu demokrasi şöleninin bir parçası olan ilçe yönetim kurulumuza, seçim koordinasyon merkezinde görev alan; arkadaşlarımıza, okul temsilcilerimize, sandık görevlilerine, müşahitlerimize ve gönüllü olarak sandıklarımıza sahip çıkan parti üyelerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Milletimiz yaklaşık 2 buçuk milyon oy farkıyla, yüzde yüzde 52,16 oy oranıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha büyük bir teveccüh göstermiştir. Ülke olarak ilk defa seçimlerde bir ikinci tur deneyimi yaşadık. 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da demokrasi şöleni yaşadık" dedi. - İZMİR

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