AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın oy kullandı

Ak Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte Sığacık 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda eşi Günden Aydın ile birlikte oyunu kullandı.

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda milyonlarca vatandaş sandığa giderken, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Sığacık 80. Yıl Cumhuriyet eşi Günden Aydın ile birlikte oyunu kullandı. Geçen seçimlere göre katılımın daha düşük olduğu izlenimine dikkat çekerken Seferihisarlıları oy kullanmaya davet etti. Başkan Aydın, "Seçimlerin ülkemiz ve Seferihisarımız için güzel bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum" dedi.

"14 Mayıs'ta olduğu gibi güzel bir seçim havası var"

AK Parti Sığacık 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu sorumluları başta olmak üzere, okulda görevli bulunan AK Partililerle bir araya gelen Başkan Aydın gerçekleşen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aydın, "Bir vatandaşlık görevi olarak oyumuzu kullandık. 14 Mayıs'ta başlayan demokrasi şölenini bugün Büyük Türkiye Zaferi için taçlandıracağız. Bugün 14 Mayıs'ta olduğu gibi güzel bir seçim havası var. An itibariyle 14 Mayıs'a göre katılımın daha düşük seyrettiği izlenimi var" ifadelerini kullandı.

"570 arkadaşımız sandık başında görevli"

Seferihisar'da oy kullanılan tüm okulları ziyaret etmesi beklenen Başkan Aydın, "AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı üyesi 570 arkadaşımız sandık başında görevli. Gönüllülerimizle birlikte bu sayı yaklaşık bin civarında. Tüm arkadaşlarımızın, Türkiye demokrasisi adına aldıkları bu görev çok değerli. Her birine kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR