AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Ziyaret Etti

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, kentte yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Milletvekilleri, Şanlıurfa'nın turizm gelirlerinin arttırılması ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkartılması için projeleri Bakan Ersoy'a sundu.

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, kentte yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Milletvekili Asuman Yazmacı, beraberindeki milletvekilleri Abdulkadir Emin Önen, Hikmet Başak, İbrahim Eyyüpoğlu, Mehmet Ali Cevheri ve Mehmet Faruk Pınarbaşı ile TBMM'deki makamında Bakan Ersoy'u ziyaret etti.

Yazmacı, sosyal medyadaki paylaşımında, peygamberler şehri Şanlıurfa'nın kadim tarihiyle, köklü kültürel mirasıyla kültür ve turizm alanında daha da üst seviyelere taşınması gerektiğini vurgulayarak, "Şanlıurfamızın sosyal, kültürel ve turistik açıdan daha iyi noktalara ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın turizm gelirlerinin arttırılması ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkartılması için projeleri Bakan Ersoy'a sunduklarını aktaran Yazmacı, şunları kaydetti:

"Şehrimize büyük katkı sağlayacağına inandığımız, Hz. İbrahim'in Evi'nin bulunması projesi, ihtiyaç duyulan ilçelerde halk kütüphanelerinin açılması, kazı alanları ve müzelerle ilgili projelerin geliştirilmesi, vb. konularımızı Sayın Bakanımıza ilettik. Nüfusu 2,5 milyonu aşan Şanlıurfa'mıza Devlet Tiyatrosu kazandırmak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Misafirperverliği için Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz."