AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, ramazan ayında üye ziyaretleri yapacak

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, ramazan ayında üye ziyaretleri gerçekleştirecek.

İl Başkanı Yunus Tever, yaptığı yazılı açıklamada, kentte kayıtlı 194 bin 716 üyeye bire bir ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Evlerinde ya da iş yerlerinde ziyaret edilecek üyelerin görüşlerinin alınacağını ifade eden Tever, bu kapsamda parti faaliyetlerine katılımın artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Tever, ziyaretlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, üyelere hitaben kaleme alınmış teşekkür belgesini de takdim edeceklerini belirterek, yürütülen çalışmaların yalnızca sayısal büyüme amacı taşımadığını, teşkilat içinde güçlü bir bağ kurmayı hedeflediklerini aktardı.

Çalışmalar sayesinde Sakarya'da önemli bir üye sayısına ulaşıldığını ifade eden Tever, AK Parti'nin Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketlerinden biri olduğunu kaydetti.

Tever, partinin en büyük gücünün, tabanından aldığı enerjiyi siyasete yansıtması olduğunu belirterek, elde ettikleri başarıların arkasında güçlü teşkilat yapısı olduğunu aktardı.

Planlamaların tamamlandığını ve çalışmaların kısa vadeli olmadığını ifade eden Tever, ramazan ayında iftar ve sahur programları düzenleyeceklerini, etkinliklerde teşkilat mensuplarının vatandaşlarla sürekli temas halinde olacağını kaydetti.

Tever, yaza kadar saha faaliyetlerinin aralıksız süreceğini aktararak, elde edilen verilerin düzenli olarak genel merkeze raporlanacağını bildirdi.

Vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Tever, şunları kaydetti:

"AK Parti teşkilatları olarak her zaman olduğu gibi bu ramazan ayında da hemşehrilerimizin yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Sosyal yardımlardan gönül buluşmalarına kadar birçok alanda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, Sakaryamızda ramazanın manevi iklimini en güzel şekilde yaşatmak için gayret göstereceğiz. Bu mübarek ay vesilesiyle hemşehrilerimin şimdiden Ramazan-ı Şerifini en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, dualarımızı makbul kılsın. Birlikte sağlık, huzur ve bereket dolu bir ramazan geçirmeyi temenni ediyorum."

Kaynak: AA
