AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından belediyeye alınan araçlara "AAK" plakası verilmesi dikkat çekti. Çerçioğlu da "Alnım ak, başım dik. Hiçbir şeyden korkum yok" diyerek yeni siyasi sürece dair mesaj verdi.
Ak Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyeye alınan yeni araçların plakaları için "AAK" harf grubunu tercih etti. Çerçioğlu'nun bu hamlesi büyük ses getirdi.
"HİÇBİR ŞEYDEN KORKUM YOK"
AK Parti'ye geçişiyle ilgili de bir değerlendirme yapan Çerçioğlu, "Ben yerel bir siyasetçiyim. Alnım ak, başım dik. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok" ifadelerini kullandı.