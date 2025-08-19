AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu

AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Haber Videosu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından belediyeye alınan araçlara "AAK" plakası verilmesi dikkat çekti. Çerçioğlu da "Alnım ak, başım dik. Hiçbir şeyden korkum yok" diyerek yeni siyasi sürece dair mesaj verdi.

Ak Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyeye alınan yeni araçların plakaları için "AAK" harf grubunu tercih etti. Çerçioğlu'nun bu hamlesi büyük ses getirdi.

AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu

"HİÇBİR ŞEYDEN KORKUM YOK"

AK Parti'ye geçişiyle ilgili de bir değerlendirme yapan Çerçioğlu, "Ben yerel bir siyasetçiyim. Alnım ak, başım dik. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

Tarlada çalışan çiftçi fark etti, ihbara gelen ekiplerin kanı dondu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kısaltma başka bir anlamda ifade ediyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Oooo,hacı cidden gol olduuu

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSer_hat:

Her türlü fırıldağı çevir sonra plakalarla aklınca şov yap

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan nikah öncesi esprili çıkış: Başlatmayın düğününüze

Nikah öncesi sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze, vermiyorum kızı
Hastanelerde yeni dönem! 'QR Kod Temizlik Uygulaması' yaygınlaşıyor

Hastanelerde yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.