AK Parti Polatlı ilçe danışma toplantısı yapıldı

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin her zaman mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, "Filistin konusundaki duruşumuzu aynı kararlılık, aynı hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz.

Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin her zaman mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, "Filistin konusundaki duruşumuzu aynı kararlılık, aynı hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Ak Parti Polatlı ilçe danışma toplantısı, ilçe başkanlığı binasında yapıldı.

Toplantıda konuşan milletvekili Sarıeroğlu, dünyanın Filistin'de yaşanan vahşete sessiz kaldığını belirterek, "Türkiye her zaman mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimizin yanındadır, nerede zulüm, gözyaşı varsa Cumhurbaşkanımızın önderliğinde orada, acı çekenlerin yanında olduk, gönlümüzü açtık. Ülkemizin kapılarını açtık. Her daim Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitinginin önemini vurgulayan Sarıeroğlu, "Filistin konusundaki duruşumuzu aynı kararlılık, aynı hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı İbrahim Güzelgöz ve Polatlı ilçe Başkanı Aysel Demir de birer konuşma yaptı.