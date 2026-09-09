AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı yıl sonuna kadar 16 bin yeni üye hedefliyor

Bursa'da yılın ilk bölümünde 7 bini aşkın yeni üyeyi teşkilata kazandıran AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, yıl sonuna kadar bu sayıyı 16 bine çıkarmayı hedefliyor.

İlçe Danışma Meclisi toplantısında teşkilat çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Yılın ilk bölümünde yapılan saha çalışmaları, esnaf ziyaretleri ve üye çalışmalarıyla 7 bini aşkın yeni üyenin AK Parti ailesine katıldığı değerlendirilen toplantıda yıl sonu hedefi ise 16 bin olarak açıklandı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, 18 yaşına giren 18 gencin teşkilat bünyesine katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İl Başkanımız Davut Gürkan'ın önderliğinde çalışmalarımızı büyük bir gayret ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Teşkilatımızın her kademesiyle sahadayız. Mahalle mahalle, hane hane hemşehrilerimizle buluşuyor, gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz. 7 bini aşkın yeni üyemizin AK Parti ailemize katılması bizim için büyük bir gurur. Bugün de 18 yaşına yeni girmiş 18 genç kardeşimizin aramıza katılması bizleri ayrıca mutlu etti."

Saha ziyaretleri ve yeni üyelere yönelik çalışmaların süreceğini anlatan Kurtuluş, "İlk bölümde elde ettiğimiz başarıyı ikinci bölümde daha da ileri taşımak istiyoruz. Hedefimizi 16 bin yeni üye olarak belirledik. Bunun için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Hane hane, sokak sokak, mahalle mahalle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA