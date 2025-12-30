Haberler

AK Parti Odunpazarı İlçe Yürütme Kurulu belli oldu

AK Parti Odunpazarı İlçe Yürütme Kurulu belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanlığı'nın yeni Yürütme Kurulu Listesi açıklandı.

Ak Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanlığı'nın yeni Yürütme Kurulu Listesi açıklandı.

Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma başkanlığında oluşturan listede şu isimler yer aldı:

"Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı: Gökhan Elmas, Teşkilat Başkanı: Serhat Evirgen, Seçim İşleri Başkanı: Beyza Nur Akkaya Tanıtım ve Medya Başkanı: Hasan Emre Hocaoğlu, Sosyal Politikalar Başkanı: Yasin Sarı, Yerel Yönetimler Başkanı: Abdullah Hanay, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: İlyas Yazıcı, Ekonomi İşleri Başkanı: Oğuzhan Uzun, Mali İşler Başkanı: Muhammet Kaya ve İlçe Sekreteri: Nazan Yıldız."

"Üretmeye hazır kadrolar olarak bir aradayız"

Yeni Yürütme Kurulu hakkında konuşan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, "Odunpazarı için dertlenen, sorumluluk alan ve çözüm üretmeye hazır kadrolar olarak bir aradayız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Odunpazarı için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yürütme kurulumuzun ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile bizim için ayrı bir önemi olan 2026 yılınızı tebrik ediyor, bize her 26 Eskişehir'i hatırlatır diyerek yeni yılınızı kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Yunan bakan Gazze'deki tarafını seçti, ülke ayağa kalktı

Yunan bakan Gazze'deki katliamda tarafını seçti, ülke ayağa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İşte 2025'te en çok konuşulan ünlü isimler

İşte 2025'te en çok konuşulan ünlüler