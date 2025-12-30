AK Parti Odunpazarı İlçe Yürütme Kurulu belli oldu

Ak Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanlığı'nın yeni Yürütme Kurulu Listesi açıklandı.

Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma başkanlığında oluşturan listede şu isimler yer aldı:

"Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı: Gökhan Elmas, Teşkilat Başkanı: Serhat Evirgen, Seçim İşleri Başkanı: Beyza Nur Akkaya Tanıtım ve Medya Başkanı: Hasan Emre Hocaoğlu, Sosyal Politikalar Başkanı: Yasin Sarı, Yerel Yönetimler Başkanı: Abdullah Hanay, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: İlyas Yazıcı, Ekonomi İşleri Başkanı: Oğuzhan Uzun, Mali İşler Başkanı: Muhammet Kaya ve İlçe Sekreteri: Nazan Yıldız."

"Üretmeye hazır kadrolar olarak bir aradayız"

Yeni Yürütme Kurulu hakkında konuşan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, "Odunpazarı için dertlenen, sorumluluk alan ve çözüm üretmeye hazır kadrolar olarak bir aradayız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Odunpazarı için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yürütme kurulumuzun ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile bizim için ayrı bir önemi olan 2026 yılınızı tebrik ediyor, bize her 26 Eskişehir'i hatırlatır diyerek yeni yılınızı kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR