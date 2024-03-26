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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, İş İnsanlarıyla İftarda Buluştu

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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, iftarda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi adayı Fahri Ünlü'nün düzenlediği iftara, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Kamer Ali Durur'un yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

Özkan Alp, programda yaptığı konuşmada, bu buluşmanın gönülleri birbirine yakınlaştırmak için önemli olduğunu vurguladı.

Karşılıklı saygı ve sevgiyle hoşgörü ve barışın temellerini atacaklarını belirten Alp, "Farklılıklarımızın bizi zengin kıldığını unutmadan, birlik ve beraberlik içinde yarının daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Bugün burada bizleri aynı sofrada buluşturan Fahri Ünlü'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Yüce Allah, tutulan oruçları dergahı izzetinde kabul etsin." dedi. ???????

Kaynak: AA / Politika

Odunpazarı Özkan Alp AK Parti Politika Güncel Haberler

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