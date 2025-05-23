AK Parti'nin Yeni Anayasa Çalıştayı'nın Dördüncüsü Başladı

AK Parti'nin Yeni Anayasa Çalıştayı'nın Dördüncüsü Başladı
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AK Parti'nin Yeni Anayasa Çalıştayı'nın dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında uzman akademisyenlerin katılımıyla başladı. Çalıştayın konusu 'Yeni Anayasada Yasama ve Yürütme Organları' olarak belirlendi ve basına kapalı olarak devam ediyor.

Ak Parti'nin "Yeni Anayasa Çalıştayı"nın dördüncüsü başladı

ANKARA - AK Parti'nin Yeni Anayasa Çalıştayı'nın dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığında toplandı.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca düzenlenen çalıştaylar dizisinin dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığında uzman akademisyenlerin katılımıyla parti genel merkezinde başladı.

Konusu "Yeni Anayasada Yasama ve Yürütme Organları" olarak belirlenen çalıştay, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Politika
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