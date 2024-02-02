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AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Muhtarlardan Destek İstedi

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AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk'ü ziyaret ederek destek istedi. Genç, muhtarlara güvendiğini ve birlikte güzel işler yapacaklarına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara değer verdiğini ifade eden Aktürk, ziyarete AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve partililer de katıldı.

Ak Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir araya geldiği muhtarlardan destek istedi.

Genç, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk'ü makamında ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek oyu alacağına ilişkin söz verdiğini ifade etti.

Söz verirken muhtarlara güvendiğini belirten Genç, "Çünkü biz mesai hukukunu birlikte yaptık, bunu kardeşlikle yaptık. El ele vererek yaptık. Yine bu dayanışmayı sergilediğimiz zaman çok daha güzel işler yaparız buna yürekten inanıyorum." dedi.

Genç, başkanlığın bir hizmet yolculuğu olduğunu, güzel işler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan bayrağı devralıp hizmete devam edeceklerini aktardı.

Aktürk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara hak ettikleri değeri verdiğini dile getirdi.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve partililer de yer aldı.

Kaynak: AA / Politika

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