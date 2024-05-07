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AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu

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Metropoll Araştırma, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin 6.4 milyon oy kaybettiğini ve bu oyların hangi partilere dağıldığını açıkladı. Araştırmaya göre, AK Parti'nin kaybettiği oyların 1.3 milyonu CHP'ye, 1 milyonu YRP'ye gitmiş.

Yerel seçimlerde ciddi bir oy kaybı yaşayarak tarihinde ilk kez ikinci parti konuma düşen ve yönettiği pek çok şehri kaybeden AK Parti'ye ilişkin yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmada 31 Mart yerel seçimlerinde, 14 Mayıs milletvekilliği seçimleri arasında 6.4 milyon oy kaybeden AK Parti'nin oylarının hangi partilere gittiği belirlendi.

1.3 MİLYON OY CHP'YE 1 MİLYON OY YENİDEN REFAH'A

Sandıktan çıkan sonuçlarla birlikte CHP'nin başarısı kadar AK Parti'deki oy kaybı da dikkat çekmişti. MetroPoll Araştırma, AK Parti'nin sadece 10 ayda kaybettiği 6,4 milyon oyun hangi partilere dağıldığını yaptığı anket sonucuyla duyurdu. Araştırmada 2.3 milyon oyun 2 partiye dağılmış olduğu görüldü. Bu partiler ise 1.3 milyon oy ile CHP, 1 milyon oy ile Yeniden Refah olarak belirlendi.

AK Parti'nin oylarının nereye gittiği belli oldu! Dikkat çeken CHP ve YRP ayrıntısı

ANKETE GÖRE 3 MİLYON KİŞİ SANDIĞA GİTMEDİ

Anket katılımcılarına "31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde hangi partiye oy verdiniz?" sorusu yöneltildi.14 Mayıs seçimlerine AK Parti'ye oy verdiğini belirten katılımcıların 18,6 milyonu yine AK Parti'ye, 12.2 milyonu ise CHP'ye oy verdiğini bildirdi. Yeniden Refah Partisi'ne oy verdiğini belirtenlerin sayısı 1 milyon olurken MHP'ye tercih edenlerin sayısı 450 bin olarak kayıtlara geçti. 3 milyon kişi ise sandığa gitmediğini veya geçersiz oy kullandığını ifade etti.

AK PARTİ'DE 10 AYDA 6.4 MİLYON OY KAYBI

Anket sonuçlarını değerlendiren Sencar, "AK Parti 14 Mayıs milletvekili seçiminde aldığı oyun yaklaşık 6.4 milyonunu 31 Mart yerel seçiminde kaybetmiş. Bunun yaklaşık 1.3 milyonu CHP'ye, 1 milyonu da YRP'ye gitmiş. 3 milyonu da sandığa gitmemiş veya oyunu iptal etmiş" dedi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

MetroPOLL AK Parti Politika Haberler

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Yorumlar (7)

Çavuş Kenan:

Yok enflasyon yok kira yok şu yok bu adam ne yapsın kardeşim kriz dünyada var şükür edin başkası gelse çok mu iyi olacak hiç zannetmiyorum.

49
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ismail salkım:

Kiraları enfalsyonu Gida enflasyonu Yabanci sorununu çözmeye birn6 milyon daha gider

92
13
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Murat Özkan:

Kademeli emeklilik çözülmesi lazım

57
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Aytekin Balpınar:

Şükür niye edelim kardeşim,adamlar kral gibi yaşıyor,millet ekmek bulamıyor.adam ne yapsınmış,zengin için çalışmasın yeter

40
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Hacı Özçelebi:

oylarla kafayı bozmuş

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Muratsa:

herkez de sandiğa gitti ve dersinizi verdi yenince milletin iradesi yenilince millet sandiga gitmedi .

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sır balıkçı.17:

Emekli diyor ki adaletli maaş dağıtımını yapamıyorsunuz bizim derdimiz GECİM ( Ekonomi yönetimini ) başaramıyorsunuz talebimiz ACİL SECİM.

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