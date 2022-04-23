"AK Parti'nin oyları neden düşmüyor?" sorusunu Karamollaoğlu 3 neden sıralayarak yanıtladı
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, "İktidarları değiştirecek etkisi olan ekonomik krizde neden muhalefetin oyları artmıyor? AK Parti'nin oyları neden düşmüyor?" sorusunu yanıtladı. Karamollaoğlu bu durumun 3 sebebini, "AK Parti'den insanların kopmamasının üç sebebi var. Birincisi tuzu kuru olanlar, ikincisi sosyal yardım alanlar, üçüncüsü ise cami cemaati olanlar" sözleriyle sıraladı.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri ile 6'lı masaya oturan Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu partilerin oy oranlarına ilişkin açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz günlerde "Üçüncü bir ittifak olabilir" çıkışıyla gündemi değiştiren Karamollaoğlu'na, son seçim anketlerindeki durum soruldu. AK Parti'nin oy oranında büyük bir düşüş yaşanmadığı hatırlatılan Saadet lideri, bunun nedenini maddeler halinde değerlendirdi.
"İNSANLARIN AK PARTİ'DEN KOPMAMASININ 3 SEBEBİ VAR"
HaberTürk yazarı Kemal Öztürk'e konuşan Karamollaoğlu, "Peki iktidarları değiştirecek etkisi olan ekonomik krizde neden muhalefetin oyları artmıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabi bunun birçok sebebi olabilir. AK Parti'den insanların kopmamasının üç sebebi var.
- Tuzu kuru olanlar. Yani bankada parası çok olanlar. Yaklaşık olarak aileleriyle birlikte 5 milyon insan bu ekibin içinde. Bunların keyfi yerinde. Paradan para kazanıyorlar.
- Sosyal yardım alanlar. Sosyal yardım alan 4.5, 5 milyon aile olduğu söyleniyor. Bu, 10 ila 15 milyon arası fert eder.
- Cami cemaati olanlar. En çok endişeli olan bu kesim. Ben 'cami cemaati' olarak tanımlıyorum bunları. Sayıları 3 mü, 5 milyon mu bilemiyorum. Bu kesimin başörtüsü, Kuran kursu, İmam Hatiplerle ilgili hala kafalarında endişe var. 'Acaba AK Parti giderse bizim bugünkü kazanımlarımız elden gider mi?' endişesi var."