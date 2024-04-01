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AK Parti'nin kalesi Üsküdar CHP'ye geçti! Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı

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Türkiye yerel yönetimlerde, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtar adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

CHP'NİN NE YAPACAĞI MERAK KONUSUYDU

2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı, geçtiğimiz yılki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde CHP'nin kazandığı Üsküdar'da, CHP'nin ne yapacağı merak konusu olmuştu.

DEDETAŞ YÜZDE 49.91

31 Mart'ın resmi olmayan sonuçlarına göre Üsküdar'da seçimi yüzde 49.91 ile CHP'nin adayı Sinem Dedataş kazanırken, 10 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Hilmi Türkmen'e 23 bin oy fark atmayı başardı.

"AÇIK ARA ALDIK"

Resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan farkla birinci çıkarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, ilk açıklamasında şu an oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirterek "Şu an sonuç değişecek gibi değil. Açık ara aldık. Kazandık" demişti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Hilmi Türkmen Sinem Dedetaş İstanbul Üsküdar Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Bordo Bere:

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