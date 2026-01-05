Haberler

AK Parti'nin İzmir'deki üye sayısı 504 bin 568 oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2025 yılında 47 bin 927 yeni üyeyi partilerine kazandırdıklarını, kentteki toplam üye sayısının 504 bin 568'e ulaştığını belirtti.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2025 yılında 47 bin 927 yeni üyeyi partilerine kazandırdıklarını, kentteki toplam üye sayısının 504 bin 568'e ulaştığını belirtti.

Saygılı, yazılı açıklamasında 2 Ocak 2026'da açıklanan resmi verilere göre AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e çıktığını ifade etti.

Bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu kaydeden Saygılı, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Saygılı, üye artışında İzmir teşkilatının ortaya koyduğu performansın Türkiye genelindeki artışın en dikkat çekici örneklerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti İzmir teşkilatı olarak 47 bin 927 yeni üyeyi partimize kazandırdık. Üye hedefimizi yüzde 117 oranında aştık. Ege Bölgesi illeri arasında üye yapımında birinci olduk ve Türkiye geneli büyükşehirler arasında da ilk üç içerisinde yer aldık. Bu çalışmaların neticesinde İzmir'de toplam üye sayımız 504 bin 568'e ulaşmıştır. Milletin partisi, milletle büyüyor. İzmir'de elde edilen bu güçlü artış, yalnızca il bazında bir başarı değil, Türkiye genelindeki büyümenin önemli ve belirleyici bir parçasıdır."

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Politika
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti