AK Parti'nin İzmir'deki üye sayısı 504 bin 568 oldu

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2025 yılında 47 bin 927 yeni üyeyi partilerine kazandırdıklarını, kentteki toplam üye sayısının 504 bin 568'e ulaştığını belirtti.

Saygılı, yazılı açıklamasında 2 Ocak 2026'da açıklanan resmi verilere göre AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e çıktığını ifade etti.

Bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu kaydeden Saygılı, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Saygılı, üye artışında İzmir teşkilatının ortaya koyduğu performansın Türkiye genelindeki artışın en dikkat çekici örneklerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti İzmir teşkilatı olarak 47 bin 927 yeni üyeyi partimize kazandırdık. Üye hedefimizi yüzde 117 oranında aştık. Ege Bölgesi illeri arasında üye yapımında birinci olduk ve Türkiye geneli büyükşehirler arasında da ilk üç içerisinde yer aldık. Bu çalışmaların neticesinde İzmir'de toplam üye sayımız 504 bin 568'e ulaşmıştır. Milletin partisi, milletle büyüyor. İzmir'de elde edilen bu güçlü artış, yalnızca il bazında bir başarı değil, Türkiye genelindeki büyümenin önemli ve belirleyici bir parçasıdır."