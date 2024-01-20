AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 isme çizik

Ak Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde resmi olarak açıklanacak olan adaylara, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından alfabetik sıraya göre telefonla aranarak adaylıkları tebliğ edildi.

MEVCUT BAŞKANLARDAN 3'Ü ÇİZİK YEDİ

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim süreciyle ilgili partilerin aday belirleme ve açıklama sürecinde sona gelinirken AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları bugün resmiyet kazanacak. Dün gece yarısı sosyal medyaya sızan listeye göre; AK Parti 2019 yerel seçimlerinde kazandığı ilçelerden sadece 3'ünde değişikliğe gitti. Arnavutköy'de mevcut Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yerine Mustafa Candaroğlu aday gösterilirken Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Ali Tombaş, Bayrampaşa'da ise Atilla Aydıner'in yerine ise İlknur Kovaç'ın aday gösterileceği öğrenildi.

Bugün saat 14.00'te açıklanacak AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi şöyle: