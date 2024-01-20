AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 isme çizik
AK Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Adaylara dün gece saatlerinde alfabetik sıraya göre telefonla aranarak adaylıkları tebliğ edildi. Paylaşılan listeye göre; Arnavutköy, Sultanbeyli ve Bayrampaşa'da mevcut başkanlarla yola devam edilmedi.
Ak Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde resmi olarak açıklanacak olan adaylara, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından alfabetik sıraya göre telefonla aranarak adaylıkları tebliğ edildi.
MEVCUT BAŞKANLARDAN 3'Ü ÇİZİK YEDİ
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim süreciyle ilgili partilerin aday belirleme ve açıklama sürecinde sona gelinirken AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları bugün resmiyet kazanacak. Dün gece yarısı sosyal medyaya sızan listeye göre; AK Parti 2019 yerel seçimlerinde kazandığı ilçelerden sadece 3'ünde değişikliğe gitti. Arnavutköy'de mevcut Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yerine Mustafa Candaroğlu aday gösterilirken Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Ali Tombaş, Bayrampaşa'da ise Atilla Aydıner'in yerine ise İlknur Kovaç'ın aday gösterileceği öğrenildi.
Bugün saat 14.00'te açıklanacak AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi şöyle:
- Adalar - Sina Şen
- Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
- Beykoz - Murat Aydın
- Çekmeköy - Ahmet Poyraz
- Kadıköy - Veli Arslan
- Kartal - Hüseyin Karayakaya
- Maltepe - Kadem Ekşi
- Pendik - Ahmet Çin
- Sancaktepe - Şeyma Döğücü
- Sultanbeyli - Ali Tombaş
- Şile - İlhan Ocaklı
- Tuzla - Şadi Yazıcı
- Ümraniye - İsmet Yıldırım
- Üsküdar - Hilmi Türkmen
- Bayrampaşa - İlknur Kovaç
- Beşiktaş - Serkan Toper
- Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
- Esenler - Tevfik Göksu
- Eyüpsultan - Deniz Köken
- Fatih - Mehmet Ergün Turan
- Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
- Kağıthane - Mevlüt Öztekin
- Sarıyer - Hüseyin Coşkun
- Sultangazi - Abdurrahman Dursun
- Şişli - Gökhan Yüksel
- Zeytinburnu - Ömer Arısoy
- Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
- Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
- Bağcılar - Abdullah Özdemir
- Bahçelievler - Hakan Bahadır
- Bakırköy - Ali Talip Özdemir
- Başakşehir - Yasin kartoğlu
- Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
- Büyükçekmece - Recep Erol
- Çatalca - Mesut Üner
- Esenyurt - Hamit Öncü
- Güngören - Bünyamin Demir
- Küçükçekmece - Aziz Yeniay
- Silivri - Volkan Yılmaz