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AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci, 5 isim sıraladı

Politika Haberleri

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin, konuk olduğu programda AK Parti'nin İstanbul adayı olması muhtemel isimleri sıraladı. Fahrettin Koca, Murat Kurum, Hilmi Türkmen, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı isimlerini sıralayan Şahin, bunlardan birinin AK Parti'nin İBB adayı olabileceğini işaret etti.

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da AK Parti'nin adayının kim olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili partiye yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. 5 isim sıralayan Şahin, bu isimlerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İBB adayı olarak gösterilebileceğini belirtti.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Şahin, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul adayı olabileceği söyleniyor. Yine İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu… Biliyorsunuz ki AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki grup başkanvekili. Eski Çevre Bakanı Murat Kurum da yine adı geçenler arasında ancak enteresan bir biçimde Murat Kurum'un ismi Ankara için de geçiyor" dedi.

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci, 5 isim sıraladı

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre; işi şansa bırakmak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı için kapsamlı bir anket çalışması yapılmasını istediği öğrenildi. Özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde vatandaşa ismi İBB adayı olarak geçen vitrindeki isimler sorulacak. Bu anketten elde edilecek sonuç adayın belirlenmesi hususunda önemli bir kriter olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Şadi Yazıcı Murat Kurum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

mekanci1 genc:

Kit lere kadro neden vermiyosunuz buyceye agirmi geldim cok yazik

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Burak Çeneli:

Yine seçim, yine havaya uçacak, yandaşlara dağıtılacak trilyonlar. Yazık günah be...

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sanane:

Ne akp ne chp nede mhp yeter artık al birini vur ötekine güzelim vatanımız ne hale geldi şu 65 yaş üstüler bi bıraksınlar gitsinler artık bıktık aynı yüzleri görmekten

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