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"AK Parti'nin İstanbul adayı" anketinden yüzde 45,4 ile Ali Yerlikaya birinci çıktı

6 Aralık 2023 11:15 Son Güncelleme: 11:28 Abone Ol

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi anket çalışmaları da hız kazandı. Piar Araştırma'nın hazırladığı ve katılımcılara "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" sorusunun yöneltildiği ankette ilk sırayı yüzde 45,4 ile Ali Yerlikaya alırken onu yüzde 41,7 ile Fahrettin Koca, yüzde 37,6 ile Murat Kurum takip ederken, ankette son sırada yüzde 22,7 ile Süleyman Soylu yer aldı.