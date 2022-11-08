AK Parti'nin HDP ziyaretine bir yorum da ondan! Demirtaş'ın çıkışı muhalefetin hiç hoşuna gitmeyecek

AK Parti yönetiminin, Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesi Ankara kulislerini epey hareketlendirdi. Cumhur ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli görüşme için "Gayet doğal ve doğru bir adımdır" yorumunda bulunurken ziyaret için bir değerlendirme de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Muhalefeti hedef alan Demirtaş, "Bu görüşmeye aşırı anlam yüklemeye, öküzün altında buzağı aramaya gerek yok. HDP'yi hiç kimse yok sayamaz" dedi.

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AK Parti'nin Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek talep etmek için HDP'yi ziyaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEMİRTAŞ: HERKES İŞİ GÜCÜ BIRAKTI SPEKÜLATİF TARTIŞMA YAPIYOR

Artı Gerçek için bir yazı kaleme alan Demirtaş, "Herkes işi gücü bırakmış HDP-AK Parti fotoğrafı üzerine spekülatif tartışmalar yapıyor. Ne olacaktı ya" ifadesini kullandı.

"HDP'LİLER SİYASETİN KAPILARINA KİLİT Mİ VURSAYDILAR?"

6'lı masanın HDP'den uzak durma gayretine tepki gösteren Demirtaş, "'HDP'nin olduğu masada biz asla olmayız' diyerek HDP ile görüşmeyi kendine zul sayıp anti demokratik tutumunda ısrar eden muhalefetin gönlü hoş olsun diye HDP'liler siyasetin kapılarına kilit mi vursaydılar? Tabii ki bu görüşmeye aşırı anlam yüklemeye, öküzün altında buzağı aramaya gerek yok. Ancak tüm baskı, zulüm, sindirme politikalarına rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmış HDP'yi hiç kimse yok sayamaz. Bunu yıllardır tüm HDP'liler, anlata anlata dilimizde tüy bitti" dedi.

"MUHALEFET HDP İLE HIZLI BİR GÖRÜŞME TRAFİĞİ BAŞLATMALIYDI"

Muhalefetin AK Parti-HDP görüşmesinden pay çıkarıp HDP ile hızlı bir görüşme trafiği başlatması gerektiğine vurgu yapan Selahattin Demirtaş, "Muhalefet bunun yerine AK Parti'yi yıpratma ve üstü kapalı şekilde yine HDP'yi kriminalize etmeye kalktı. Gerçekten akıl alır gibi değil" ifadesini kullandı.

BAHÇELİ: AK PARTİ'NİN HDP'Yİ ZİYARETİ GAYET DOĞAL VE DOĞRUDUR

AK Parti yönetiminin HDP ile görüşmesine ne tepki vereceği merak konusu olan MHP lideri Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli, "AK Parti'nin anayasa düzenlemesi için partileri ziyaret etmesi gayet doğal ve doğru bir adımdır" diye konuştu.