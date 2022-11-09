AK Parti'nin HDP'yi ziyaret etmesine Ahmet Davutoğlu'ndan destek geldi: Tavır doğrudur

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliğine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesi gündem yarattı. Ziyaretin yankıları sürerken İYİ Parti lideri Meral Akşener görüşmeye "Kader bak, kimler kimlerle yan yana" diyerek tepki gösterdi. Tüm gözlerin çevrildiği Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "AK Parti'nin düzenlemeye ilişkin partileri ziyaret etmesi doğru bir adımdır" dedi.

"ZİYARET DE BAHÇELİ'NİN TAVRI DA DOĞRUDUR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu de bugün partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Davutoğlu, "Bu süreç içinde diğer önemli bir gelişme ise AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaret etmesi ve Sayın Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında bu konuda sergilediği tavırdır. En baştan ifade etmek isterim ki AK Parti heyetinin ziyareti de Sayın Bahçeli'nin tavrı da doğrudur ve siyasetin normalleşmesine katkıda bulunacaktır." dedi.

"RİYAKAR SİYASETE SON VERİLMELİ"

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak Sayın Bahçeli'nin tabiriyle bu makul yaklaşımın bütün partiler için geçerli olması da hem makul hem gereklidir. Kendileri ihtiyaç hissettiğinde İmralı'dan mektup getirmeyi, Kandil temsilcisi Osman Öcalan'ı TRT ekranlarına çıkarmayı, HDP'yi ziyaret etmeyi makul ve millet menfaatine uygun görenlerin, başka partiler legal bir parti olan HDP ile temasa geçtiğinde bunu terörle iş birliği olarak yansıtmaları, Altılı Masa'ya yedinci bir ayak uydurarak kirli bir propaganda yapmaları, en hafif tabiriyle ikiyüzlü, ilkesiz ve riyakar bir siyaset anlayışından başka bir şey değildir. AK Parti heyetinin ziyareti ve Bahçeli'nin bu ziyaret ile ilgili tutumu sonrası artık bu riyakar siyasete son verilmelidir.

"BAHÇELİ'NİN BİR SONRAKİ ADIMI PARTİ KAPATILMASI SÜRECİNE KARŞI ÇIKMAK OLMALI"

Seçim ortamına gerilimlerden uzak ve normalleşen bir siyaset ikliminde girilmesi, toplumsal barışımız açısından hayati derecede önemlidir. Bu bağlamda, AK Parti heyetinin HDP ziyaretini makul gören Sayın Bahçeli'nin bir sonraki makul adımı, parti kapatılması sürecine karşı çıkması olmalıdır. Geçmiş tecrübelerimiz açık bir şekilde göstermiştir ki partilerin kapatılması, siyasetçilerin tutuklanması ya da siyasi yasaklı haline getirilmesi şeklinde siyasetin doğal akışına yapılan müdahaleler geri tepmektedir.

"CUMA GÜNÜ İMAMOĞLU'NU MAKAMINDA ZİYARET EDECEĞİM"

Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve bu dava sürecinde yaşananları da bu çerçevede değerlendiriyorum. Bir siyasetçinin bir ifadesi dolayısıyla yargılanmasını esastan yanlış bulurum. Hele hele bu yargılanma sürecinde yargı sürecine yapılan müdahale ile ceza vermeyeceği düşünülen hakimin sürülmesini, yargı tarihimize düşen bir kara leke olarak görüyorum. Yeni atanan hakimi de zan altında bırakan böylesi bir uygulama, hukukun siyasallaşmasının en yüz kızartıcı örneklerinden biridir. Hukuka güveni sarsan bu sürece karşı dayanışmamızı göstermek üzere, iade-i ziyaret çerçevesinde, mahkeme günü olan cuma günü Sayın İmamoğlu'nu makamında ziyaret edeceğim."