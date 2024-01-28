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AK Parti'nin Eskişehir ilçe adayları açıklandı! İşte sıralı tam liste

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda ilçe adaylarını açıkladı. Alpu'da Alparslan Kokulu, Çifteler'de Kadir Bıyık aday oldu. Toplantıda konuşan Erdoğan, "Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına şüphe duymuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte Eskişehir ilçe adayları;

  • Alpu: Alparslan Kokulu
  • Beylikova: Vahit Kara
  • Çifteler: Kadir Bıyık (MHP)
  • Günyüzü: Hidayet Özmen (BBP)
  • Mahmudiye: Murat Uçarer
  • Han: Bekir Belceli
  • İnönü: Serhat Hamamcı
  • Mihalgazi: Zeynep Güneş
  • Mihalıçcık: Halil Sami Barış
  • Odunpazarı: Özkan Alp
  • Seyitgazi: Erhan Erden (MHP)
  • Sivrihisar: Hüseyin İlhan
Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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