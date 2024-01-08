Başkan Osman Zolan, Denizli'de coşkulu karşılama ile adaylığını açıkladı

DENİZLİ (İHA) – AK Parti tarafından yeniden Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Başkan Osman Zolan'ı belediye önünde yüzlerce kişi karşıladı. Sevgi gösterileri altında belediye diren Başkan Zolan, "İlk günkü aşk ve heyecanla bizleri sevgileriyle kuşatan hemşehrilerime, yol arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Denizli'de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı yeniden aday gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklanan Zolan'ı Denizli'de yüzlerce kişi karşıladı. Delikliçınar Meydanında bulunan Büyükşehir Belediye hizmet binası önündeki buluşmada Zolan kendisini karşılamaya gelen tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için durmadan çalıştıklarını ifade eden Başkan Zolan, çalışmaya devam ederek Denizli'yi her alanda birlik ve beraberlik içerisinde parmakla gösterilen bir dünya kenti haline geldiğini söyledi. Başkan Zolan açıklamasının devamında, "Bunu hep birlikte, Denizli'mizle birlikte başardık. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere belediye başkanı görevindeyken gösterdiği 'eser ve hizmet belediyeciliği' çalışma anlayışı ile bugüne dek güzeller güzeli Denizli'mize nice eserler kazandırdık, inşallah sizlerin desteği ve duası ile kazandırmaya da devam edeceğiz. İşimiz gücümüz Denizli diye çıktığımız bu yolda ilk günkü aşk ve heyecan ile sevdamız Denizli'ye bir kez daha hizmetkarlık görevini yapma vazifesini şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim. Bizim hedeflerimiz de hayallerimiz de çok büyük. Bundan önce olduğu gibi bu güzel, bu aziz millete hizmet etmek için sen ben demeden, o, bu, şu diye ayırt etmeden aziz milletimize inşallah bir kez daha hizmetkar olacağız. Allah'ım mahcup etmesin. Desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun" ifadeleri kullandı.

Başkan Zolan'ın sözleri sık sık, "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda" sloganlarıyla kesildi. - DENİZLİ