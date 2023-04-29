AK Parti'nin Büyük İzmir Mitingi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, demokratik solcular olarak emperyalist saldırıya göğüslerini siper ettiklerini ve bunun için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldıklarını söyledi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, demokratik solcular olarak emperyalist saldırıya göğüslerini siper ettiklerini ve bunun için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldıklarını söyledi.

Aksakal, AK Parti'nin Gündoğdu Meydanı'ndaki Büyük İzmir Mitingi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

"Emperyalist işgal ordularının denize döküldüğü İzmir'den, cumhuriyetin 100. yılında tüm Türkiye'ye selam gönderdiklerini" söyleyen Aksakal, cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken emperyalist güçlerin 100 yıl önce yedikleri şamarı unuttuklarını gördüğünü ifade etti.

Aksakal, şöyle konuştu:

"Emperyalistler bu kez ordularıyla değil, cuntacılarıyla değil, içimizdeki işbirlikçi yapılarıyla, teröristlerle, Atatürk'e duydukları kinle bugüne gelmiş olan sahte Atatürkçülerle birlikte yeni işgal ve bu kadim toprakları paylaşma stratejilerini ortaya koyuyorlar. Atatürk'ün kurduğu partiden önce Atatürkçüleri temizleyenler şimdilerde terörist baronlarıyla birlikte, onların talimatlarıyla Amerikalı ve Avrupalı akıl hocalarıyla birlikte Atatürk'ün ve şehitlerimizin bizlere emaneti olan Cumhuriyet ile hesaplaşma peşindeler."

CHP'nin HDP ile el ele verdiğini, terörle mücadele eden kahraman askerlerin sınır ötesi harekatlarını durdurma sözü verdiğini iddia eden Aksakal, "Amerika da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki 'Bizim Suriye'de DEAŞ'la mücadele eden Suriye Demokratik Güçleri var' diyor. Onlara göre o demokratik güçler PYD, YPG, PKK, onlarla mücadele eden Türk askerini geri çekmesini istiyorlar. Kemal Bey de onu söylüyor. Görüyoruz ki bunların hedefleri birbiriyle örtüşüyor." diye konuştu.

Aksakal, muhalefetin hedeflerinin Mustafa Kemal'in askerlerinin hedefleriyle de örtüşmediğini savunarak, şöyle devam etti:

"Bugün demokratik solcular olarak bu emperyalist saldırıya göğsümüzü siper ettik. Onun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alıyoruz. Onun için vatanımızın yanında yer alıyoruz. Onun için kadim Türk devletinin yanında yer alıyoruz. İzmir'in vatansever evlatlarının da aynı duygu ve anlayışla bu küresel kumpasa karşı duracağına yürekten inanıyorum. Bu seçimler, öncekiler gibi sağ sol seçimi değil. Bu seçimler geçmişte olduğu gibi incir, zeytin, pamuk seçimi değil. Bu seçimler öyle söylendiği gibi soğan sarımsak seçimi olmaktan çıkmıştır. Bu seçimler bir var olma, yok olma seçimidir."