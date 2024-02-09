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AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

Ak Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Antalya Expo Fuar Alanı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Erdoğan, Antalyalı vatandaşlara 'sosyal belediyecilik' mesajı vererek seçimlerde destek istedi.

'SOSYAL BELEDİYECİLİK' MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri için şehir şehir gezerek adaylarını ilan etmeye devam ediyor. Erdoğan'ın durağı bu defa Antalya oldu.Antalya Expo Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete hizmet yolunda bahane aramadık, belediye kaynaklarını doğru şekilde kullandık." dedi. Ulaşımdan çevreye sosyal belediyecilikten alt yapıya kadar şehirlerin seviye atladığını ifade eden Erdoğan, "Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı hassas sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Antalya ilçe belediye başkan adaylarını da tanıttı.

AK PARTİ ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan
  • Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Kaan Şahin
  • Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel (MHP)
  • Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz (MHP)
  • Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Bekir Kıvrım
  • Elmalı Belediye Başkan Adayı Ali Gökçe
  • Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek (MHP)
  • Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy (MHP)
  • Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Ali Gülen
  • İbradı Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen
  • Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş
  • Kemer Belediye Başkan Adayı Rahman Şeker
  • Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer
  • Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Durali Kolpak
  • Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal (MHP)
  • Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Orhantekin
  • Manavgat Belediye Başkan Adayı Süleyman Okudan
  • Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu
  • Serik Belediye Başkan Adayı Veli Vural
Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Antalya Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Aksu nihayet Halil Şahin denen faydasızdan kurtulmuş, Ancak Halil Sahin'in boş beleş işler ile uğraşması ve fiziki icraatsızlığı CHP adayı İsa Yıldırım'a yarayacak, Aksu da AK Partinin işi çok zor ..

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