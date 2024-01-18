AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü Oldu

Ak Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, üç dönemdir Kepez Belediye Başkanlığını yürüten Hakan Tütüncü oldu.

Ak Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. 2009 Yerel seçimlerinde AK Parti'den Kepez Belediye Başkanı olan ve 3 dönem bu görevi yürüten Hakan Tütüncü, 2024 Yerel seçimlerinde AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.

Tütüncü sosyal medya hesabından ise anne ve babasının olduğu fotoğrafla bir paylaşım yaparak, "Anneciğimin ve babacığımın günlük dualarını almaya geldim. Vakitler artık Ankara'yı gösterdiğine göre onlara iyi geceler, bize hayırlı yolculuklar" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA