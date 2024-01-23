AK Parti'nin Ankara ilçe adayları kulislerden sızdı! İşte o isimler
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerle seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. İşte o isimler...
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.
- Akyurt Hilal Ayık
- Altındağ Veysel Tiryaki
- Beypazarı Tuncer kaplan
- Çankaya Duhan Kalkan
- Çamlıdere Adem Ceylan
- Mamak Asım Balcı
- Kahramankazan Serhat Oğuz
- KeçiörenZafer Çoktan
- Sincan Murat Ercan
- Evren Hüsamettin Ünsal
- Güdül Muzaffer Yalçın
- Kızılcahamam Süleyman Acar
- Elmadağ Eyüp Tekiner
- Pursaklar Ertuğrul Çetin