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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla Ankara adaylarının Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğunu resmen açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerine aylar kala AK Parti'nin başkent Ankara için çıkaracağı aday merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katıldığı aday tanıtım toplantısında milyonların merakını giderdi. Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğunu resmen duyurdu.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

28 YAŞINDA MHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI OLDU

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok'un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

2004 YILINDA KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Politika

Turgut Altınok AK Parti Ankara Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

mardinli yiğit:

kaybedecek boşuna uğraşmasın

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Seçilmiş kişi:

Turgut kazanırdı ama emekli zammı tüm dengeleri bozacak.

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sivri:

bu mu dişli rakipmiş mansur başkan bunu sulu dereye götürür 100 kere susuz getirir

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Bükücü:

Ankara'da Mansur Yavaş'ı karşısına aday olarak devirecek tek kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır başkası kazanamaz

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Hek Tor:

Birine ağır top, bir diğerine dişli haaa? Yav bazı kelimelerin iptal edilmesi gerekliliği çoktan geldi be.

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mehmet:

aaa diğerlerinde diş yokmuymuş!!!

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Yücel AtaBir:

Turgutta ,mansurda gençlik yıllarından beri ülkücü kökenli bu seçimi belirleyecek olan ülkücüler ve sag kesimin verecegi oy mesela chp 1 milyon 180 bin oy almış akp 1 milyon 230 bin oy almış ankarada iyi parti ve mhp nin aldıgı oy 1 milyon civarı yanı bu 1 milyon oy nereye geçerse orası kazanır iyi mansur yavaş o sayede kazandı ama karşısındaki rakipte bu sefer ülkücü kökenli

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Onder Yildiz:

Sevgili Dinozor parki açıp yanına Transformers park açar mı?

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R lhn:

Hayırlı olsun. Keşke daha önceki dönem gösterilseydi. bu dönem emeklilerin çok büyük küskünlüğü ve tepkileri olacak. Ekonomi yönetimi, Emeklileri geçim sıkıntısına mahkum etmesi ve Hayat pahalılığını bir türlü önleyemedikleri nedeniyle, bu seçimdeki başarısızlığını sorumlusu olacağını şimdiden söyleyebilirim.

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3
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Çınar Saraç:

Dinozor dikenden sonra bu kazanırsa Buda kesin anten diker millete

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