AK Parti'nin Adana'daki üye sayısı 328 bin 629 oldu

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Adana'daki toplam üye sayısının 328 bin 629'a yükseldiğini açıkladı.

Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi verilere göre, Ak Parti'nin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı. AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Dağlı, Kadın ve Gençlik Kolları ile ilçe teşkilatlarının sahadaki yoğun çalışmaları sonucunda 11 bin 891 yeni üye kaydı yapıldığını belirterek, Adana'daki toplam üye sayısının 328 bin 629'a yükseldiğini ifade etti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürüttüğünü vurgulayan Dağlı, "AK Parti, karar süreçlerini sahadan aldığı talep ve beklentiler doğrultusunda şekillendiren bir siyasi anlayışın temsilcisidir. Milletle kurulan bu güçlü bağ, partimizi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, siyasetin kapalı salonlardan değil, milletin içinde ve milletle birlikte yürütüldüğünü belirten Dağlı, üye sayısındaki artışın yalnızca rakamsal bir büyüme olmadığını aynı zamanda liderliğe, vizyona ve istikrarlı yönetime duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan büyük bir siyasi aile olduğuna dikkat çeken Dağlı, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, milletin taleplerini merkeze alan siyaset anlayışımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Teşkilatların sahadaki özverili çalışmaları, üyelerin fedakarlığı ve milletin desteğiyle büyüyen AK Parti'nin, ülkenin geleceği için aynı inanç ve azimle yoluna devam edeceğini vurgulayan Dağlı, Yargıtay tarafından açıklanan verilerin AK Parti'nin milletin partisi olmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdiğini sözlerine ekledi. - ADANA