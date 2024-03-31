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AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti

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Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart Yerel Seçimleri sürpriz sonuçlara sahne oldu. Türkiye genelinde aldığı oy oranıyla 1989'dan beri ilk defa 1. olan CHP'nin kazandığı en dikkat çeken illerden bir tanesi Adıyaman oldu.

ADIYAMAN CHP'YE GEÇTİ

2019 yerel seçimlerimde CHP, yüzde 6 oy aldığı Adıyaman'ı kırmızıya boyadı. Kentte CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere, AK Parti'nin adayı Ziya Polat'ı yüksek bir farkla geride bıraktı.

AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçtiAbdurrahman Tutdere

YENİDEN REFAH DENGELERİ BOZDU

Sandıklarının yüzde 90'nından fazlasının açıldığı ilde CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere yüzde 49.29 oy alırken, AK Parti'nin adayı ise yüzde 27.60 oya ulaştı. Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin adayı 13.91 oy alarak dengeleri değiştirdi.

AK PARTİ 2004'TEN BERİ ELİNDE TUTUYORDU

AK Parti, 2004 yerel seçimlerinden bu yana kalelerinden saydığı Adıyaman'ı elinde tutuyordu. CHP'nin yaklaşık yüzde 30 gibi bir fark atmasının temel sebebi olarak yüzde 14 oy alan Yeniden Refah Partisi etkisi gösterildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Abdurrahman Tutdere Adıyaman AK Parti Politika Haberler

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Yorumlar (15)

Doğrucu:

Çok şükür allaha şu koyunlar yavaş yavaş uyanıyor

234
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Yüksel Birgül:

şükürler olsun artık biraz daha umudum var önümüzde ki seçimlerde

272
80
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Tandogan Dogan:

herseyin bir sonu vardir

171
38
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Özkan Bulut:

Helal olsun Adıyaman hepinize kucaklar dolusu sevgiler saygılar

131
33
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Mustafa Dündar:

Tebrik ederim sayın başkan

127
36
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Eclipse Moon34:

Neden şaşırdınız ki daha başlangıç asıl film daha yeni başladı şimdi sırada erken seçim var o sarayda sefa sürerken fakir fukara aç dolaşıyor yok öyle artık

110
48
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Damla Sengul:

helal olsun Adıyaman.

99
24
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Yusuf Yap:

Bir kürt olarak, tüm halklara özgürlük dilerim. Allah tektir. İnsan olun.

58
33
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ismail salkım:

Surst adammış demekki

38
17
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Alihaydar Gündoğan:

Gandi İmamoğlu

34
18
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