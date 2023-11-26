AK Parti Niğde İl Başkanlığından Mahalli İdareler Seçimleri için Temayül Yoklaması

AK Parti Niğde İl Başkanlığı, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için belediye başkan aday adaylarına yönelik dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştirdi. Programa AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve diğer parti üyeleri katıldı.

Ak Parti Niğde İl Başkanlığınca 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partilerine başvuran belediye başkan aday adaylarına yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda, aday belirleme sürecinde teşkilatın görüşlerinin alınabilmesi için temayül yoklamasının önemli bir kriter olduğunu söyledi.

Yoklamaya katılımın yüksek olduğunu belirten Gözgeç, şöyle devam etti:

"Elektronik olması sebebiyle hızlı oy kullanıyoruz. Belediyesi bizde olan il ve ilçelerimizde mevcut belediye başkanımızı da değerlendiriyoruz. Bizde olmayan belediyeler için de 3 isim önermelerini istiyoruz. Burada oy kullanılır kullanmaz Genel Merkezde sisteme düşüyor. Oldukça güzel bir oylama sürecini hep beraber geçiriyoruz. Aslında bir demokrasi şölenini de hep beraber yaşıyoruz. Yerel seçimler öncesi yaptığımız temayül yoklamasının hem ülkemize hem de illerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Temayül yoklamasına, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, İl Başkanı Mustafa Özdemir ve MKYK üyeleri katıldı.