AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Seydikemer'de muhtarlarla bir araya geldi

Ak Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer ilçesinde muhtarlarla toplantı yaptı.

Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Büklü ile pazar esnafını ziyaret etti. Otgöz, vatandaşlarla da sohbet edip isteklerini not aldı.

İlçe muhtarlarıyla toplantı yapan Otgöz, talep ve şikayetlerini dinledi.

Otgöz, yaptığı konuşmada, TBMM'nin tatile girdiği günün ardından Muğla'nın ilçelerini adım adım gezdiklerini söyledi.

Muhalefetin havanda su dövdüğünü, kendi kendileriyle kavga ettiğini belirten Otgöz, "Biz ise çalışıyoruz. Muhalefet kaos içinde birbirlerinin kuyusunu kazmaya devam ediyor. Bir de bu halleriyle yerel seçimlerde başarılı olacaklarının hayalini kuruyorlar. Daha kendilerini yönetemiyorlar, ülkemizi yönetmeye talip oluyorlar. Bunlara ancak gülünür. Biz icraatımızla, saha çalışmalarımızla seçimlere hazırız. Muhalefetin elindeki belediyeleri de almak için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırımlara, hizmetlere devam ettiğini belirten Otgöz, seçimlerde verilen sözlerin yerine getirildiğini dile getirdi.

"Yaparsa yine AK Parti yapar düsturu ile hemşerilerimizin refahı ve huzuru için çalışmaya devam ediyoruz" diyen Otgöz, Muğla'ya yapılan yatırımlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seydikemer-Söğüt yolunun inşaatını hızlandırıyoruz. Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yapılacak ek bina ile şehir hastanesi konsepti haline getiriyoruz. Fethiye'ye 500 yataklı hastane planlandı. Muğla'mıza, spor tesisleri, gençlik merkezleri kazandırıyoruz. Muğla'mızda bir iki yıl içinde gözle görülür daha büyük yatırımlara imza atacağız."