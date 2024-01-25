AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Ak Parti'nin Muğla büyükşehir belediye başkanı adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında, Menteşe ilçesinde bazı oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Muhtarlarla bir araya gelen Ayaydın, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin muhtarlara çok önem verdiğini söyledi.

Kimin başı ağrısa ilk olarak muhtarlara geldiğini, muhtarların halkın sesi olduğunu ifade eden Ayaydın, "Muhtarlar bütün sorunların içinde. Dolayısıyla muhtarlarla çok yakın çalışmamız lazım. Gördüğüm kadarıyla tüm ilçelerde herkes altyapıdan çok şikayetçi, su fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi. MUSKİ'den çok büyük şikayetler var. İnşallah biz geldiğimizde sizlerle birlikte bunu aşacağız." dedi.

Ayaydın, tek tip muhtarlık ofisi yapma projesi olduğunu, birkaç mimara örnek çizdirdiğini anlattı.

Muhtarların birçok mahallede derme çatma yerlerde durduğunu dile getiren Ayaydın, şöyle konuştu:

"Onlara tek tip şık bir muhtarlık ofisi yapacağız. Büyükşehir olarak biz yapıp hepsine bilgisayar koyacağız. Muhtarlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabileceği bir çalışma ofisi yapacağız. Muhtarlar, şehrin, halkın içinde. Onlara çok yakın çalışacağız. Kimin ne sorunu varsa muhtarlardan öğrenip bunları çözeceğiz. Muğla'da büyükşehir belediyesinden, başta imar planı olmak üzere büyük sıkıntılar var. Bunları çözmek için yola çıkıyoruz. Deprem kuşağında olan bir yerde kaçak yapıların olması sıkıntı yaratıyor. Vatandaş da beklemiş yıllarca arsası tarlası var ev yapacak. İmar olmadığı için mecbur bu yola gidiyor. Süratle bir imar planı yapacağız ki halk mağdur olmasın."

Konuşmanın ardından Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Ayaydın, gazilerin ve şehit ailelerinin memleket için önemini vurguladı.

Şehit yakınlarını ve gazileri dinleyen Ayaydın, seçimin ardından derneğe araç tahsis edeceğinin sözünü verdi. Ayaydın, aracın yetersiz kalması halinde gerekirse kendi makam aracını derneğin hizmetine sunacağını kaydetti.

Ayaydın, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği, Şehir Plancıları Odası, Diş Hekimleri Odası, Memur-Sen, Kamu-Sen, Hak-İş ile Ziraat Odası Başkanlığı, Veterinerler Odası ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti.

"Seçim sonuçlarını belirleyen sandıktır"

Kamu-Sen'de konuşma yapan Ayaydın, geçmişte sendikalarla sık sık çalışma yaptığını söyledi.

Kamu-Sen'in yaklaşık 10 bin üyesi bulunduğunu anımsatan Ayaydın, şunları söyledi:

"Önümüzde seçim var. Üyelerinizden sandık kurulu başkanlıklarını üstlenmesini istiyorum. Sandık çok önemlidir. Seçim sonuçlarını belirleyen sandıktır. Bazen sonu, 2-3 oyla değişiyor. Kazanan kişi 3-5 oyla değişebiliyor. Bütün üyelerin görev almasını aruz ediyorum çünkü sandıklara sahip çıkmamız lazım. Biz hile yapmayı sevmeyen bir kesimiz ama rakiplerimiz aynı düşüncede olmayabilir."

Sendika üyelerinin yaşadıkları sıkıntıları da bildiğini anlatan Ayaydın, son dönemde ekonomik ve sosyal haklarda ciddi iyileştirmeler yapıldığını kaydetti.

Hükümetin maaşlar konusunda da önemli adımlar attığına işaret eden Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ciddi iyileştirmeler yapıldı. 'Yeterli mi?' derseniz bana göre tam yeterli değil ama bu bütçe imkanları içerisinde yapılabileceğin en iyisi yapıldı. Yerelde ise belediye başkanı ben seçilirsem size ne tür hizmetler yapabileceğime yoğunlaşıyorum. Hükümetin yapacağından çok ben size neler yapabilirim. Sorunları hemen hemen biliyorum evi olanın bir sıkıntısı olmaz. Evi ve lojmanı olmayanın kira vererek geçinebilme imkanı zor. Kiralar çok arttı. Muğla ve ilçelerinde büyükşehir olarak İstanbul ve Ankara'daki Kiptaş örneği gibi bir inşaat şirketi kurup devlet memurları için lojman yapacağız. Hem de düşük maliyetle, mali durumu yetersiz olan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak için çalışma yapmayı düşünüyoruz."

Ayaydın, kentteki ulaşım sorununu da çözmek için projelerinin hazır olduğunu, memurların ulaşımında da kolaylık sağlanacağını kaydetti.

Ayaydın'a, AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın, İl Başkanı Gültekin Akça, MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan ve partililer eşlik etti.