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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu

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AK Parti'nin Muğla büyükşehir belediye başkanı adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında, Menteşe ilçesinde bazı oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Ayaydın, muhtarlarla bir araya gelerek, muhtarların sorunlarını çözeceklerini ve tek tip muhtarlık ofisi yapacaklarını belirtti. Ayrıca, şehit aileleri ve gazilere destek sözü verdi.

Ak Parti'nin Muğla büyükşehir belediye başkanı adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında, Menteşe ilçesinde bazı oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Muhtarlarla bir araya gelen Ayaydın, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin muhtarlara çok önem verdiklerini söyledi.

Kimin başı ağrısa ilk olarak muhtarlara geldiğini, muhtarların halkın sesi olduğunu ifade eden Ayaydın, "Muhtarlar bütün sorunların içinde. Dolayısıyla muhtarlarla çok yakın çalışmamız lazım. Gördüğüm kadarıyla tüm ilçelerde herkes altyapıdan çok şikayetçi. Su fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi. MUSKİ'den çok büyük şikayetler var. İnşallah biz geldiğimizde sizlerle birlikte bunu aşacağız." dedi.

Ayaydın, tek tip muhtarlık ofisi yapma projesi olduğunu, birkaç mimara örnek çizdirdiğini anlattı.

Birçok mahallede muhtarların derme çatma yerlerde durduğunu dile getiren Ayaydın, şöyle konuştu:

"Onlara tek tip şık bir muhtarlık ofisi yapacağız. Büyükşehir olarak biz yapıp hepsine bilgisayar koyacağız. Muhtarlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabileceği bir çalışma ofisi yapacağız. Muhtarlar, şehrin, halkın içinde. Onlara çok yakın çalışacağız. Kimin ne sorunu varsa muhtarlardan öğrenip bunları çözeceğiz. Muğla'da büyükşehir belediyesinden, başta imar planı olmak üzere büyük sıkıntılar var. Bunları çözmek için yola çıkıyoruz. Deprem kuşağında olan bir yerde kaçak yapıların olması sıkıntı yaratıyor. Vatandaş da beklemiş yıllarca arsası tarlası var ev yapacak. İmar olmadığı için mecbur bu yola gidiyor. Süratle bir imar planı yapacağız ki halk mağdur olmasın."

Konuşmanın ardından Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Ayaydın, gazilerin ve şehit ailelerinin memleket için çok önemli olduğunu vurguladı.

Şehit yakınlarını ve gazileri dinleyen Ayaydın, seçimin ardından derneğe araç tahsis edeceğinin sözünü verdi. Ayaydın, aracın yetersiz kalması halinde gerekirse kendi makam aracını derneğin hizmetine sunacağını kaydetti.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği ile Şehir Plancıları Odasına da ziyarette bulunan Ayaydın'a, AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın, İl Başkanı Gültekin Akça, MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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