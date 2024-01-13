Ak Parti Muğla Büyükşehir Adayı Ayaydın yaralı askerin ailesini ziyaret etti

MUĞLA - AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Köyceğizli Üsteğmen Mutlu Duran'ın Köyceğiz'deki ailesini ziyaret etti.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, bugün yapılması planlanan tanıtım toplantısının şehit haberleri nedeniyle ertelenmesinin ardından Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın Köyceğiz ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Ayaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde yaşanan çatışmada yaralanan Köyceğizli kahramanımız Üsteğmen Mutlu Duran'ın ana ocağını ziyaret ettik ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımız da yaptığımız ziyarete eksik olmasın telefonla katılarak aileye geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Üsteğmenimizin nişanlısı ile de konuşan Cumhurbaşkanımız 'merak etmeyin misli ile cevap veriyoruz, kahramanımız bize emanet. Sağlığına, siz sevenlerine bir an önce kavuşturacağız' dedi" ifadelerini kullandı.