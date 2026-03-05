Haberler

AK Parti MKYK Üyesi Ünal, şehit ailesinin misafiri oldu

AK Parti MKYK Üyesi Ünal, şehit ailesinin misafiri oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'e gelen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Şehit Piyade Üsteğmen Onur İlkhan'ın ailesini ziyaret etti.

Eskişehir'e gelen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Şehit Piyade Üsteğmen Onur İlkhan'ın ailesini ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, dün akşam katıldığı 'Vefa İftarı' programının ardından anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ünal, 2016 yılında Hakkari Dağlıca bölgesinde yürütülen operasyonda şehit olan Piyade Üsteğmen Onur İlkhan'ın ailesinin misafiri oldu. Ziyaret sırasında Ünal'a eşlik eden AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, "Bizleri hanelerinde içtenlikle ağırlayan Mehmet ağabeyimize ve Semra ablamıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Aziz şehidimizin hatırası ve emaneti her daim başımızın tacıdır. Ruhu şad olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare