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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever Mersin'de Temaslarda Bulundu

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Mersin'in Gülnar ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve vatandaşlarla sohbet etti. Sever, AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partiye gönül veren herkesi kucaklayacaklarını ve yerel seçimlerde başarılı olacaklarını belirtti.