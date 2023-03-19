İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti MKYK üyesi katıldığı yayında rakam verdi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Orhan Miroğlu, katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi son anket sonuçlarını paylaştı. Milyonlarca üyesi olan AK Parti'nin Türkiye'yi 20 yıldır yöneten çok güçlü siyasi kadrolara sahip bir parti olduğunu söyleyen Miroğlu, partinin oyunun yüzde 51-53 bandında bulunduğunu ve seçimin ilk turda biteceğine inandığını ifade etti.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, tv100 ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak yaklaşan seçimler öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"HDP YÖNETEBİLECEĞİ BİR ÖZERK BÖLGE İSTER"

Millet İttifakı'nın bir vaadinin olacağını hayal etmemek gerektiğini savunan Miroğlu, "Ne vaat ederse etsin HDP'nin kendine ait bir programı var. Ve bu programı tüm Türkiye'de hakim kılmak isteyen bir parti. Bir şeye inanıyor bu arkadaşlar ve inandıkları şeyin hepimizin faydasına olacağına dair bir kanaatleri var ama öyle değil. HDP yönetebileceği bir özerk bir bölge ister" dedi.

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu.

"HDP'Yİ YÖNETEN KADROLAR İÇİNDE RAHATSIZLIK VAR"

HDP'nin içerisinde büyük bir rahatsızlık bulunduğunu iddia eden Miroğlu, "Hem seçmenleri arasında hem de HDP'yi yöneten kadrolar arasında. Nedeni şu 2019'da yerel seçimlerde yaptıkları tercih halen sorgulanıyor. HDP ve terör örgütü PKK ilişkisi vesayet gibi" diye konuştu.

"SEÇİM İLK TURDA BİTER"

AK Parti milyonlarca üyesi olan Türkiye'yi 20 yıldır yöneten çok güçlü siyasi kadrolara sahip bir parti olduğunu belirten Miroğlu, "Yüzde 51-53 oyumuz var. Seçim ilk turda biter" ifadelerini kullandı.