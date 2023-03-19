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İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti MKYK üyesi katıldığı yayında rakam verdi

Politika Haberleri

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Orhan Miroğlu, katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi son anket sonuçlarını paylaştı. Milyonlarca üyesi olan AK Parti'nin Türkiye'yi 20 yıldır yöneten çok güçlü siyasi kadrolara sahip bir parti olduğunu söyleyen Miroğlu, partinin oyunun yüzde 51-53 bandında bulunduğunu ve seçimin ilk turda biteceğine inandığını ifade etti.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, tv100 ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak yaklaşan seçimler öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Millet İttifakı'nın bir vaadinin olacağını hayal etmemek gerektiğini savunan Miroğlu, "Ne vaat ederse etsin HDP'nin kendine ait bir programı var. Ve bu programı tüm Türkiye'de hakim kılmak isteyen bir parti. Bir şeye inanıyor bu arkadaşlar ve inandıkları şeyin hepimizin faydasına olacağına dair bir kanaatleri var ama öyle değil. HDP yönetebileceği bir özerk bir bölge ister" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Miroğlu: Yüzde 51-53 oyumuz var, seçim ilk turda biterAK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu.

HDP'nin içerisinde büyük bir rahatsızlık bulunduğunu iddia eden Miroğlu, "Hem seçmenleri arasında hem de HDP'yi yöneten kadrolar arasında. Nedeni şu 2019'da yerel seçimlerde yaptıkları tercih halen sorgulanıyor. HDP ve terör örgütü PKK ilişkisi vesayet gibi" diye konuştu.

AK Parti milyonlarca üyesi olan Türkiye'yi 20 yıldır yöneten çok güçlü siyasi kadrolara sahip bir parti olduğunu belirten Miroğlu, "Yüzde 51-53 oyumuz var. Seçim ilk turda biter" ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçları

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Orhan Miroğlu Seçim 2023 AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

MIHTAR:

CHP'nin yüzüne ne mal olduğunu Arslanlar gibi haykıran Merhum Muhsin Yazıcıoğlunun oğlu dün CHPye katıldı.Bazen olabiliyor. Hz Ebubekir in oğlu da Bedir ve uhutta onların safındaydı. Hatta hz nuhun oğlu da onlardandır.

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Es Es:

Siz yine pohpohlayın efendim kazanıyoruz vs vs diye. Seçimden sonra hani biz kazanıyorduk sözünü duyacaklar rte den çünkü kaybedecek.

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Murat Kılıç:

Allahın izniyle seçim hiçte öyle zor geçmeyecek. Aksine bu seçim Erdoğanın en kolay kazandığı seçimlerinden biri olacak.

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