AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu
AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı

İşte AK Parti'de 'A Takımı'nın dışında kalanlar
AK Parti'de MYK'ya 9 yeni isim girdi

AK Parti'de 9 yeni isim MYK'ya girdi
Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu

AK Parti MKYK'ya giren Kürşad Zorlu'ya bir görev daha!

AK Parti MKYK'da devir teslim

AK Parti MKYK'da devir teslim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ahmet Büyükgümüş, görevi Erkan Kandemir'den devraldı.

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ahmet Büyükgümüş, görevi Erkan Kandemir'den devraldı.

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ahmet Büyükgümüş, görevi Erkan Kandemir'den devraldı. Görevi devreden Erkan Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 8. Olağan Büyük Kongremizin partimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün, yaklaşık 7,5 yıl boyunca büyük bir onurla yürüttüğüm Teşkilat Başkanlığı görevimi yine teşkilatlarımızın içinden yetişmiş değerli kardeşim Ahmet Büyükgümüş'e devrediyorum. Bu yolda yürümemize vesile olan, duruşuyla bizlere ilham olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu süre zarfında birlikte yol yürüdüğümüz teşkilat başkan yardımcılarımıza, koordinatörlerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımızdaki tüm dava arkadaşlarıma, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza ve 11 milyondan fazla üyemize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Vatandaşların akın ettiği AVM önünde mide bulandıran görüntü
img

Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
img

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy'den kritik çıkış: Görevden ayrılmaya hazırım

Zelenskiy'den dengeleri değiştirecek çıkış!
Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.