Haber : AK Parti milletvekilleri Tuzla'da esnaf ziyaretinde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti milletvekilleri Tuzla'da esnaf ziyaretinde bulundu

 - Güncelleme:
AK Parti milletvekilleri Tuzla'da esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti İl Başkanlığının İstanbul'da başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde AK Parti 1. Bölge milletvekillerinin katılımıyla Tuzla'da esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi.

Ak Parti İl Başkanlığının İstanbul'da başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde AK Parti 1. Bölge milletvekillerinin katılımıyla Tuzla'da esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekilleri Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla Tuzla İlçe Başkanlığında bir araya geldi. Başkan Yazıcı ve milletvekilleri, Tuzla'da birçok mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur'un ev sahipliğinde başlayan programda, Erol Kaya, Hulisi Şentürk, Mustafa Ataş, Osman Boyraz, Serkan Bayram, Fatih Süleyman Denizolgun, Eyüp Özsoy, Ravza Kavakçı, Mihrimah Belma Satır ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı teşkilat mensuplarıyla durum değerlendirmesi yaptı. Daha sonra gruplar halinde Tuzla'nın birçok mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden AK Parti temsilcileri vatandaşları dinledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul AK Parti Tuzla Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title