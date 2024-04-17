Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekilleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nı liyakatsizlikle suçladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın liyakatli ve ehliyetli çalışanları sürgün ettiğini iddia etti. Milletvekilleri, Köksal'ın seçim sürecinde verdiği sözleri tutmadığını belirtti.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "liyakatli, ehliyetli çalışanları sürgün ettiğini" söyledi.

Özkaya, beraberinde AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın, seçim sürecinde verdiği sözlerin tam tersini yapmaya başladığını dile getirdi.

Köksal'ın seçim sürecinde "Size anne sözü veriyorum, hiçbir işçi işten çıkarılmayacak, kimseye mobing yapılmayacak, kimse ekmeğinden edilmeyecek." dediğini aktaran Özkaya, "Gelir gelmez ilk iş olarak birçok birimin müdürü, başkan yardımcılarının tamamını görevden aldı; hepsini belediyenin girişindeki zabıta karakoluna sürdü. Bütün müdürler, başkan yardımcıları zabıta memurlarıyla birlikte sıkış tıkış ayakta duruyorlar. Bu insan haklarına aykırıdır, bu mobingtir, insanlıkla bağdaşmayan bir davranıştır." dedi.

"Ne liyakat ne ehliyet; Burcu Köksal, geldiği gün insanları başka yerlere sürdü." ifadesini kullanan Özkaya, "Kent konseyinin birim müdürünü, makine mühendisini, park bahçeler müdürlüğüne beden işçisi olarak gönderiyor. Kadın kültür evinin kurucusu iki üniversite mezunu bir hanımefendiyi bulaşıkhaneye gönderiyor. Köksal liyakatli, ehliyetli çalışanları sürgün ediyor, mobing yapıyor." diye konuştu.

Haksızlığa uğrayan memurların, işçilerin yanında olacaklarını ifade eden Özkaya, "Belediyede böcek varmış... Böcek varsa savcılığa gitsin suç duyurusunda bulunsun. 'Bankamatik memuru var' diyorsa savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Çalışma barışını bozmasın. Ana sözü verdiyse sözüne sadık olsun, zulümden vazgeçsin." görüşünü dile getirdi.

AK Parti Afyonkarahisar İbrahim Yurdunuseven, "Burcu Köksal'ın mobing ve sürgün yaptığını" söyleyerek, "Bu nasıl anne sözüdür?" ifadesini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da "Liyakatini tartmadan kısa süre içerisinde insanları sürgün etmesi çalışma barışını bozuyor. Afyon'un, çalışanların huzurunu bozuyor. İnşallah bu eylemlerinden vazgeçer. 'Bankamatik memurları' diyerek herkesi töhmet altında bırakmak doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Burcu Köksal AK Parti Afyon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.City R.Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar! Manchester City Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Manchester City-Real Madrid maçı CANLI izle! 17 Nisan M.City-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (M.CİTY-REAL MADRİD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Nisan EXXEN spor canlı izle! TFF Başkan adayları kim? 2024 TFF başkan adayları? Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı? Partilerin milletvekili sayısı 2024! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç milletvekili var? SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi? 17-18 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 17-18 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi? 19 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 19 Nisan'da ne oldu? 19 Nisan ne günü? 19 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 17 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Nisan'da yaşananlar! Chicago Bulls Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Chicago Bulls Atlanta Ha
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title