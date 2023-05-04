AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu, Çoruh Nehri ve Konya Ovası projelerini kitaplaştırdı

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Çoruh Nehri üzerindeki barajların yapım sürecini 'Çoruh Nehrine Altın Gerdanlıklar', Konya Ovası Projesi sürecini de 'Asırlık Mavi Rüya Konya Ovası Projesi' adıyla kitaplaştırdı.

AK Parti'li Eroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Çoruh Nehri üzerindeki barajların yapım sürecini anlatan 'Çoruh Nehrine Altın Gerdanlıklar' ve Konya Ovası Projesi sürecini anlatan 'Asırlık Mavi Rüya Konya Ovası Projesi' kitaplarını tanıttı. Eroğlu, Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli Barajı'nın yapımı aşamasında personelinden mühendisine kadar her şeyin milli olduğunu belirterek, "Çok karşı çıkan oldu bu projeye. Projeyi kendimiz yaptık. Kendi mühendislerimiz, kendi müteahhitlerimiz, öz kaynakla bu barajı bitirdik. Yollar, tüneller, yeniden yerleşim alanları, bütün alanların yapımı 35 milyar TL'ye mal oldu. 7 yılda kendisini ödeyecek" dedi.Türkiye'de iki tarihi barajın olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bunlardan bir tanesi GAP. Bununla ilgili kitap da tamamlanmak üzere, haftaya tamamlanacak. Bir diğer proje de Konya ve çevre illeri kapsayan Konya Ovası Projesi. Bu proje ile Konya Ovası'nın suya hasreti dindirilecek. Göksu Havzası'ndan Akdeniz'e boşa akan sulardan, 650 milyon metreküp Konya Havzası'na aktarılacak. Hidroelektrik enerji elde edilecek ve 3 milyon vatandaşımızı ilave içme suyu verilecektir" dedi.