AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kayseri Şehir Hastanesi'nde Hastaları Ziyaret Etti

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, çat kapı ziyaret ettiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

Meclisin kapanmasıyla beraber seçim bölgesi Kayseri'de ziyaretleri ile dikkat çeken AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, vatandaşların takdirini topluyor. Gecenin ilerleyen saatine rağmen çat kapı ziyaretlerine Kayseri Şehir Hastanesi ile devam eden Çopuroğlu, hastalarla sohbet etti.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Çopuroğlu, sağlık çalışanları ile de sohbet etti. - KAYSERİ