AK Parti Milletvekili Mestan Özcan, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Görüşmede üniversitedeki faaliyetler ve projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Özcan ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Şahin, üniversitede faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Özcan'a bilgi verdi.

Özcan da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Ulusan etkinlik atölyelerini gezdi

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan yaz okulu kapsamında açılan etkinlik atölyelerini ziyaret etti.

Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki atölyeleri gezen Ulusan, yönetici ve öğretmenlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Ulusan'a ziyaretinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Dinçer Dönmez eşlik etti.