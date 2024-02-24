AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'tan Berat Kandili Mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, kandillerin birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği manevi değeri yüksek özel günler olduğunu söyledi.

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı. Milletvekili Ölmeztoprak, mesajında, "Tüm İslam alemi ve ülkemizin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket, huzur ve barış getirmesini, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi - MALATYA