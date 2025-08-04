AK Parti Milletvekili Gider, Yangından Etkilenen Köyleri Ziyaret Etti

AK Parti Milletvekili Gider, Yangından Etkilenen Köyleri Ziyaret Etti
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ayvacık ilçesindeki orman yangınından etkilenen köyleri ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının ardından yapılan mücadele ve yaşanan maddi kayıplar hakkında bilgi verdi.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ayvacık ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen köyleri ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayvacık'ta 15 Temmuz'da başlayan ve 21 saat sonra kontrol altına alınan yangından etkilenen Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köylerini ziyaret eden Gider, yaptığı konuşmada orman teşkilatı başta olmak üzere tüm kurumların yangında canla başla mücadele ettiğini ifade etti.

Yangının açtığı yaraları sarmak için mücadelenin devam ettiğini belirten Gider, telafisi mümkün maddi kayıpların olduğunu aktardı.

Bugüne kadar hiçbir zaman afetlere siyaseten bakmadıkları gibi yangın felaketinin yol açtığı zararlara da siyaseten yaklaşmadıklarını ifade eden Gider, şunları kaydetti:

" Ak Parti, kurulduğu günden bu yana ayrımcılık yapmamıştır, bundan sonra da yapmaz. Biz buraya vatandaşımızın yaralarını sarmaya, dertleriyle hemhal olmaya geldik. Bir an önce yaraların sarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Telef olan hayvanlarla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları sürdürüyor. Maddi kısmın ötesinde, hayvanlarımızın canı gitmiş biz esas ona yanıyoruz."

Milletvekili Gider'e ziyaretinde AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Yılmaz Ak, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, AFAD Çanakkale İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Politika
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