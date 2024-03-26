AK Parti Milletvekili Fuat Oktay Polatlı'da Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Polatlı'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Polatlı Seçim İrtibat Merkezinde vatandaşlara hitap eden Oktay, Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı'ya destek istedi.

CHP'nin geçen yıl yapılan seçimlerde terör örgütleriyle iş birliği yaptığını savunan Oktay, "Aynı oyunu 10 ay sonra tekrar oynamaya başladılar. Adına da kent uzlaşısı dediler. Yine o zaman ki HDP şimdi ki DEM'le aynı şekilde kol kola girdiler. FETÖ'süyle, DHKP-C'siyle kol kola girdiler. Çıkar ilişkilerinin neler olduğunu da İstanbul'da balya balya paralarla gördük." ifadelerini kullandı.

Oktay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 25 ilçesine 5 yıldır hizmet götürmediğini kaydetti.

Levent Çağlancı da Polatlı'nın il olması içi çalışmalar yürüteceklerini ifade ederek, ilçeye çağ atlatacak çalışmalar yapacaklarını söyledi.